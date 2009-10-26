Ульянченко про особливості виборчої кампанії Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не піде у відпустку на період президентської виборчої кампанії.

Про це повідомила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ - Украина», опублікованому сьогодні.

«Звичайно, у відпустку він не піде. А щоб уникнути звинувачень у незаконній агітації, Віктор ЮЩЕНКО вирішив використовувати для агітаційної роботи виключно вихідні дні і офіційний неробочий час», - сказала вона.

За словами В.УЛЬЯНЧЕНКО, це стосуватиметься і агітаційних поїздок В.ЮЩЕНКА областями, які відрізнятимуться.

Зокрема, навела приклад В.УЛЬЯНЧЕНКО, у п`ятницю Президент у Харкові проводить робочу нараду за участю міністрів, де даються доручення, приймаються звіти, а у вихідні він проводитиме зустрічі з громадянами, відповідатиме на їхні запитання і розповідатиме про свою виборчу кампанію.

У той же час глава Секретаріату Президента звернула увагу, що всі голови обласних і районних адміністрацій, які стануть керівниками штабів, підуть у відпустку. «Вони не використовуватимуть службові кабінети, автомобілі, і працюватимуть тільки на вибори», - підкреслила вона, додавши, що, на відміну від 2004 року, тепер у жодній з адміністрацій не розміщуватимуть виборчі штаби.

Також, заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО, «не буде штабу і на Банковій – тут не сидітимуть технологи, сюди не звозитимуться дані і так далі».