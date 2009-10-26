Москаль виграв суд у голови СБУ

Шевченківський районний суд Києва задовольнив позовну заяву народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ про спростування відомостей, які порочать честь, гідність і ділову репутацію, до голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА та СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона», відповідне рішення суд прийняв 23 жовтня.

Суд визнав недостовірною та такою, що порочить честь, гідність і ділову репутацію, інформацію щодо Г.МОСКАЛЯ, викладену на прес-конференції у приміщенні СБУ 6 листопада 2008 року головою Служби безпеки України В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ і зобов’язав Службу безпеки України розмістити протягом 10 днів із дня набрання судового рішення законної сили на Інтернет-сайті СБУ текст спростування сказаного тоді В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Водночас оскільки суд відмовив у стягненні на користь Г.МОСКАЛЯ зі Служби безпеки України 100 тис. грн. за завдання йому моральної шкоди, народний депутат України оскаржив дане рішення до Апеляційного суду м. Києва, повідомили у “Народній самообороні”.

Також у “НС” нагадали, що на розгляді у Шевченківському районному суді м. Києва знаходяться ще 4 цивільні справи за позовом Г.МОСКАЛЯ до СБУ, В.НАЛИВАЙЧЕНКА та колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ про спростування відомостей, які порочать честь, гідність та ділову репутацію і відшкодування моральної шкоди.

Як повідомлялося, 6 листопада В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ передала до Генеральної прокуратури України матеріали для порушення кримінальної справи стосовно народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“За результатами дослідчої перевірки СБУ задокументовано корупційну діяльність народного депутата України Г.МОСКАЛЯ, пов’язану, насамперед, з порушенням закону про статус ветеранів війни”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пояснивши при цьому, що йдеться про незаконне надання документів “чиновникам або ж просто хабарникам”, які жодного відношення не мали до бойових дій, а тому не мали жодного права вважатися ветеранами.