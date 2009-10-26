Ющенко їде до Хоружівки без попередження?

У селі Хоружівка Недригайлівського району Сумської області у ці хвилини очікують прибуття Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який тут народився.

Як передає кореспондент УНІАН, поблизу місцевого храму зібрались жителі Хоружівки та навколишніх сіл, а також представники обласної та районної влади.

Очікується, що в храмі відбудеться молебень, а потім земляки проситимуть В.ЮЩЕНКА взяти учать у виборах глави держави.

Як повідомило УНІАН джерело в Сумській облдержадміністрації, про приїзд В.ЮЩЕНКА на Сумщину стало відомо сьогодні вранці, хоча про це й не повідомляється на офіційному сайті глави держави.