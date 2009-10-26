Черновецький розрахувався з Луценком

Мерія Києва розрахувалася з Міністерством внутрішніх справ України за послуги з охорони столичних музеїв.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на заступника голови Київської міської держадміністрації Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

За його словами, КМДА минулої п`ятниці перевела на рахунки держохорони 1 млн. грн., повністю розрахувавшись за охорону.

«Більше трьох тижнів ми не пускали відвідувачів до шедеврів. Злі язики навіть говорили, що все вже вкрадено. Офіційно заявляю: охорона вже є, й усі наші шедеври на місці», - заявив газеті директор музею Російського мистецтва Юрій ВАКУЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з посиланням на керівника Департаменту Державної служби охорони Віталія ГРИЦАКА повідомлялося, що влада столиці заборгувала службі за охорону музеїв 3,7 млн. грн. За його даними, в столиці ДСО охороняє 14 музеїв (26 об`єктів).

У мерії Києва повідомили про отримання 25 вересня листа від начальника Управління ДСО, в якому повідомлялося, що у зв`язку із заборгованістю за послуги охорони, яка становить 1,812 млн. грн., служба з 1 жовтня припиняє здійснення охорони музеїв Києва.

8 жовтня в КМДА зазначили, що почали ліквідовувати заборгованість перед Державною службою охорони.