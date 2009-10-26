Ющенко хоче влаштувати Єханурову перезавантаження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує внести кандидатуру Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони України.

Про це повідомила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ - Украина», опублікованому сьогодні.

Відповідаючи на запитання, чому Президент досі не вніс кандидатуру міністра оборони на розгляд парламенту, В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала, що це відбудеться після завершення розгляду позову Ю.ЄХАНУРОВА про звільнення його з посади міністра оборони: «Чекаємо на рішення суду, який доведе невинність людини в порушеннях, які йому інкримінувалися. Ви ж чули, прем`єр обіцяла, що буде розслідування діянь Ю.ЄХАНУРОВА на посту міністра, обіцяла кримінальну справу. Де вона?».

За словами глави Секретаріату Президента, Ю.ЄХАНУРОВА звинуватили у серйозних злочинах. Вона підкреслила, що Президент не може «просто так узяти і відмовитися від підтримки людини, яку безпідставно зганьбили, сказати, щоб він сам продовжив судитися».

В.УЛЬЯНЧЕКО підкреслила, що після завершення судових розглядів Президентом на пост міністра оборони буде знову запропонована кандидатура Ю.ЄХАНУРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня 2009 року Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.

Ю.ЄХАНУРОВ оскаржив звільнення, проте Окружний амінсуд Києва не прийняв позитивного для нього рішення, посилаючись на рішення Конституційного Суду від 11 грудня 2007 року, в якому йдеться , що “Верховна Рада може реалізовувати свої повноваження щодо звільнення прем`єр-міністра, міністра оборони і міністра закордонних справ і без подання Президента України”.

У той же час, на думку політика і юристів, які консультують Ю.ЄХАНУРОВА, був порушений закон про Кабінет міністрів.

“Також існує питання трактування рішення Конституційного Суду”, - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

16 жовтня Ю.ЄХАНУРОВ оскаржив рішення суду, який не задовольнив його позов про звільнення з посади міністра оборони. Як повідомило УНІАН джерело в Секретаріаті Президента, на даний час в Апеляційному адміністративному суді м. Києва розглядається апеляційне оскарження рішення Окружного адміністративного суду столиці від 15 липня 2009 року, який не задовольнив позов про визнання незаконною постанови Верховної Ради про звільнення Ю.ЄХАНУРОВА з посади керівника військового відомства.