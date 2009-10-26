Литвину вже дозволили агітувати
12:43, 26 жовтня 2009Політика
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ЦВК не знайшла помилок у документах
Центральна виборча комісія зареєструвала голову Верховної Ради України, лідера Народної партії Володимира ЛИТВИНА кандидатом у Президенти України.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні ЦВК одноголосно.
ЦВК не виявила помилок у реєстраційних документах В.ЛИТВИНА.
Крім того, на своєму засіданні ЦВК зареєструвала уповноваженого представника кандидата у Президенти України В.ЛИТВИНА Олександра ОСАДЧУКА у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.
Голова ЦВК видав В.ЛИТВИНУ посвідчення у кандидати Президента України.
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