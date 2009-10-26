Ющенко завтра піде здаватися у ЦВК

Глава держави Віктор ЮЩЕНКО у вівторок, 27 жовтня, об 11.00 подасть до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію кандидатом на пост Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Нашої України".

Як повідомляв УНІАН, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО повідомила, що В.ЮЩЕНКО піде на вибори Президента України як самовисуванець. При цьому В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що з`їзд "Нашої України", який відбудеться 8 листопада, обов`язково підтримає його висунення, і стане основною рушійною силою кандидата в Президенти В.ЮЩЕНКА.