Янукович і Тимошенко «поділили» Україну - опитування

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ є беззаперечним фаворитом президентських перегонів на Сході та Півдні України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО – на Заході та в Центрі.

Про це йдеться у звіті по макрорегіонах загальнонаціонального опитування, проведеного наприкінці вересня Центром соціальних і маркетингових досліджень «СОЦІС» на замовлення Українського фонду підтримки реформ.

Згідно зі звітом, який має у своєму розпорядженні УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ має підтримку 28,7% від усіх опитаних, Ю.ТИМОШЕНКО - 19%. Ю.ТИМОШЕНКО лідирує в 16-ти областях і в м. Києві, а В.ЯНУКОВИЧ - у 8-ми областях, Криму та Севастополі.

В макрорегіоні «Схід-1» (автори дослідження віднесли до нього Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську та Одеську області) за В.ЯНУКОВИЧА у першому турі готові проголосувати 38%, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 12%. Лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА підтримують 7,5% опитаних.

У макрорегіоні «Схід-2» (Донецька, Луганська, АР Крим) В.ЯНУКОВИЧА підтримують 55,9% респондентів, керівника Компартії Петра СИМОНЕНКА – 6,2%, Ю.ТИМОШЕНКО - 4,8%.

В макрорегіоні «Центр-2» (Житомирська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська області) лідирує Ю.ТИМОШЕНКО. Її готові підтримати 26% опитаних жителів вищезазначених областей. Другим за рейтингом йде лідер Партії регіонів - його підтримали 18,3% респондентів. У А.ЯЦЕНЮКА - 11,3%.

В макрорегіоні «Центр-1» (Закарпатська, Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Черкаська, Київська області та м. Київ) попереду так само Ю.ТИМОШЕНКО. Її готові підтримати майже 28% опитаних жителів вищезазначених регіонів. Другим за рейтингом тут йде лідер В.ЯНУКОВИЧ – його підтримали 14% респондентів. У А.ЯЦЕНЮКА - 11,3%.

Готовність проголосувати на президентських виборах за Ю.ТИМОШЕНКО висловили майже 30% опитаних жителів Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської та Рівненської областей (саме ці регіони включені в макрорегіон «Захід»). Другим за рейтингом, із великим відставанням, йде лідер «Фронту змін» А.ЯЦЕНЮК - 13,9%. При цьому у звіті зазначається, що наприкінці весни-початку літа А.ЯЦЕНЮК мав у цьому регіоні однаковий з Ю.ТИМОШЕНКО рейтинг, а за даними деяких структур – і дещо вищий.

В той же час у західному макрорегіоні у чинного глави держави Віктора ЮЩЕНКА залишається 10,2% підтримки. В „Центрі-1” (Правобережжя) він має 3,2%, „Центрі-2” (Лівобережжя) – 1,3%, „Сході-1” – 1,2%, „Сході-2” (Донбас та Крим) - 0,2%.

Загалом було опитано 5 тис. респондентів - не менше як по 900 респондентів у кожному з п’яти макрорегіонів