Експерт: щось незрозуміле діється з іміджем Януковича
Американці підставляють політика?
Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що «американський сценарій» висунення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА кандидатом на пост Президента України не відповідає його політичному образу. Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому УНІАН.
На думку експерта, іноземні політтехнологи вирішили запропонувати абсолютно новий варіант образу В.ЯНУКОВИЧА, тоді як партійні соратники й пересічні виборці сприймають його зовсім по-іншому.
«Щось незрозуміле діється з іміджем В.ЯНУКОВИЧА, який іде на президентські вибори. Спроби американських політтехнологів скоригувати його образ на старті виборчої кампанії можуть мати плачевні наслідки в ході передвиборної дискусії», - переконаний В.БАЛА.
«Донецький, Луганський, Харківський виборець не впізнає в цьому кандидаті того, за кого вони виходили на вулицю восени 2004 й взимку 2005 року. Часу на те, щоб прибрати прірву між «бути» й «здаватися» немає, тому йти В.ЯНУКОВИЧУ слід було з тим, що вже напрацьовано за останні роки», - вважає експерт.
На думку В.БАЛИ, втрата чіткої ідентичності може стати сильним ударом по президентських амбіціях В.ЯНУКОВИЧА.
«Спробуйте уявити цю «випещену» людину, яка виступає за американськими технологіями перед аудиторією в забої шахти або перед мартеном. Образ серйозно порушено. Харизма В.ЯНУКОВИЧА полягає саме в його ментальній близькості до певних регіональних соціальних груп. Сьогодні цей момент поступово втрачається, й В.ЯНУКОВИЧ віддаляється від свого виборця», - зазначає директор АМС.