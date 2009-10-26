Томенко думає, що у другому турі Тимошенко матиме проблему

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проводитиме виборчу президентську кампанію лише у вільний від роботи час.

Як повідомляє особистий сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це сьогодні заявив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО.

"Сьогодні очевидно, що в умовах кризи Президент, голова Верховної Ради і прем’єр-міністр мусили б діяти лише як посадові особи, а у разі нагальних потреб вести агітацію - діяли б лише у позаурочний час. Я маю на увазі суботу і неділю чи після вісімнадцятої години відповідно до трудового законодавства", - пояснив М.ТОМЕНКО.

За його словами, коли йтиметься про активізацію виборчої кампанії, "очевидно, за тиждень чи за два до першого туру виборів, можливі такі речі, як відпустка у зв’язку з веденням виборчої кампанії…".

На думку віце-спікера, якщо “бути чесними, то народні депутати також мають керуватись цим правилом”.

При цьому він не виключив, що серйозніша проблема виникне у другому турі виборів, бо тоді будуть обов’язкові теледебати, які вимагатимуть від прем’єр-міністра більшого зосередження на веденні виборчої кампанії.

“Але поки що я розумію, що вони працює як прем’єр-міністр і більше концентрується на роботі в уряді”, - сказав М.ТОМЕНКО.