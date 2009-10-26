Янукович здійснив паломництво на Афон

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив паломництво на Святий Афон.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України з посиланням на прес-службу В.ЯНУКОВИЧА.

Сьогодні ввечері лідер “регіоналів” повернеться до Києва. Під час президентської виборчої кампанії 2004 року В.ЯНУКОВИЧ також відвідував Святу гору Афон.

Афон – монастирська держава на східному виступі Халкідського півострова — Айон-Орос — в Егейському морі. Це знаменитий релігійний, науковий і туристичний центр. Управління здійснюється представниками монастирів. Вища юрисдикція належить Константинопольському патріарху.

У монастирях Афона зберігається близько 10 тис. грецьких, слов`янських, арабських рукописів, цінні мистецькі твори. Усім прочанам монахи пропонують безкоштовне харчування у просторих монастирських трапезних та прихисток у спеціальних келіях. Також усім прочанам дозволяється перебувати у храмах під час богослужінь та оглядати реліквії, що нині зберігаються у кожному монастирі.

Відвідувати Святу гору дозволяється, відповідно до уставу монастирської держави, тільки чоловікам. Жінкам заборонено навіть наближатись до узбережжя. Від відвідувачів, іноземних громадян, вимагається мати при собі дозвіл.

Нагадаємо, наприкінці вересня лідер Партії регіонів, претендент на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧ заручився благословенням на майбутніх виборах у Свято-Покровському Красногірському жіночому монастирі УПЦ (МП) Черкаської області.