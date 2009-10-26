Росія готова спільно з Україною будувати військові кораблі
Заявляє член комітету Держдуми з оборони
|Михайло НЄНАШЕВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це член комітету Державної думи РФ з питань оборони, голова загальноросійського Руху з підтримки флоту Михайло НЄНАШЕВ повідомив українських журналістів у Москві.
«Росія готова будувати спільно з Україною військові кораблі на користь двох країн», - заявив М.НЄНАШЕВ.
Він запевнив, що Росія зацікавлена в кооперації із суднобудівними заводами Миколаєва, Херсона і київським заводом «Ленінська кузня».
«У нас в цьому є потреба», - сказав депутат Держдуми, додавши, що, якщо це не буде зроблено, то склад українських Військово-морських сил буде сильно скорочений.
Окрім цього, він зазначив, що Чорноморський флот РФ дає замовлення українським підприємствам на ремонт кораблів.
«У Миколаєві стоїть корабель на 70% готовий, ми готові вкласти в його добудову і забрати його, хоча він вже морально застарілий, але це знак доброї волі», - сказав М.НЄНАШЕВ.
За його словами, Росія не може провести з українською стороною переговори про це, оскільки «в Києві постійно змінюються думки із цього приводу».