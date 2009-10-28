БЮТ звинувачує Комітет виборців у заангажованості

БЮТ звинувачує в упередженості громадську організацію “Комітет виборців України”, яка заявила про порушення на з’їзді “Батьківщини” під час висунення Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом у Президентом.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві народного депутата України від БЮТ Володимира ПИЛИПЕНКА.

За його словами, з’їзд партії «Батьківщина», що відбувся 24 жовтня на Майдані Незалежності в Києві, пройшов без порушень виборчого законодавства, про що, стверджує депутат, заявив на прес-конференції і заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА, і підтвердила й інший заступник голови ЦВК – Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, яка, відповідно до закону, особисто була присутня на з’їзді.

“Дивно, що громадська організація «Комітет виборців України» перебрала на себе функції державного органу з контролю за дотриманням виборчого законодавства і знайшла порушення там, де їх не побачили члени Центральної виборчої комісії”, - сказав В.ПИЛИПЕНКО.

Ще більш дивно, додав він, що КВУ зосередив увагу на з’їзді саме «Батьківщини», а не, наприклад, Партії регіонів чи Народної партії.

Утім, вважає депутат від БЮТ, “можливе пояснення такої поведінки колись поважної і незалежної організації криється у теперішньому місці роботи її багаторічного керівника – Ігоря ПОПОВА. Адже він працює заступником глави Секретаріату Президента”.

Також, за словами В.ПИЛИПЕНКА, “зважаючи на парадоксальну координацію дій команд ЮЩЕНКА та ЯНУКОВИЧА, яку український народ спостерігає упродовж останніх місяців, наважуся спрогнозувати, що КВУ протягом виборчої кампанії не знайде жодного порушення в діях «регіоналів».

Як повідомлялося, голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО заявив, що висунення прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом у Президенти на з`їзді партії Всеукраїнське об`єднання “Батьківщина” 24 жовтня відбулося з порушенням процедури.

"Якщо хоч хтось був на партійних з`їздах, то розуміють, що там є певна процедура, секретарі, лічильна, мандатна комісія, і ці самі, до речі, документи потрібні при подачі матеріалів у ЦВК, якщо висувається кандидат ... Але ж на відео (записи з`їзду) ви бачили, що ніхто навіть не встиг порахувати ті голоси, коли було сказано: одноголосно. Тобто це питання до процедури ", - сказав голова КВУ.

При цьому, на його думку, при подачі матеріалів до ЦВК для реєстрації Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом у Президенти всі необхідні документи будуть в порядку. "Я думаю, що там все буде в порядку з документами, тобто їх зроблять такими, якими вони повинні бути у відповідності із законодавством", - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.

Також він сказав, що, якщо з точки зору процедурних моментів на з`їзді були порушення, то як шоу він був організований блискуче.

Довідка УНІАН. 24 жовтня “Батьківщина” висунула Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом у Президенти. В ході з`їзду, який відбувався на Майдані Незалежності, один з лідерів БЮТ, перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ запитав у присутніх на Майдані, чи готові вони підтримати висунення Ю.ТИМОШЕНКО кандидатом, після чого під бурхливі оплески оголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО висунуто кандидатом одноголосно.