Ульянченко просить не шукати кішку у темній кімнаті

Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО спростовує зацікавленість Секретаріату у відставці уряду.

Про це вона сказала в інтерв’ю “5 каналу”, повідомляє офіційний сайт Президента України.

“Повірте, що Секретаріат Президента зацікавлений виключно в стабільності. В стабільній, конструктивній і ефективній роботі уряду. І ніякої ніхто підривної діяльності не веде”, – заявила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За її словами, “перш за все самій Верховній Раді треба дати відповідь на питання – є коаліція в парламенті чи її немає? Здатна вона працювати чи нездатна? Яка ефективність роботи самого законодавчого органу? І не треба тут шукати кішку у темній кімнаті”.

Відповідаючи на питання, чи буде фракція НУ-НС підтримувати ініціативу про відставку уряду, вона заявила, що “депутати від «Нашої України» будуть голосувати, як їм буде дозволяти голосувати їхній депутатський мандат і їхня совість. Ніхто цією фракцією з Секретаріату Президента не керує”.