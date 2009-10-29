Порошенко привітав міністра закордонних справ Німеччини

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО надіслав вітального листа Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ з нагоди його призначення на посаду віце-канцлера, Федерального міністра закордонних справ Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, П.ПОРОШЕНКО висловив переконання, що досвід і високий професіоналізм Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЄ значно посилять зовнішню складову німецької політики.

"Вірю, що у Вашій особі Україна має щирого друга та прихильника її євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень, який сприятиме подальшому розвитку українсько-німецького двостороннього діалогу і поглибленню взаєморозуміння між нашими дружніми державами і народами”, – йдеться у вітальному листі українського міністра.

Також П.ПОРОШЕНКО висловив сподівання на плідну співпрацю зі своїм німецьким колегою і запросив Г.ВЕСТЕРВЕЛЛЄ відвідати Україну у зручний для нього час.