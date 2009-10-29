Єхануров готується перейти в наступ

Перший заступник глави секретаріату президента Юрій Єхануров учора заявив, що Генпрокуратура не має претензій до його діяльності на посту глави військового відомства, пише "Коммерсантъ-Україна". Він також повідомив, що подав апеляцію на рішення окружного адміністративного суду, яким йому було відмовлено в задоволенні позову про незаконність звільнення з посади міністра оборони в червні. За словами пана Єханурова, якщо суд не відновить його на цій посаді, президент Віктор Ющенко повторно подасть його кандидатуру на пост міністра оборони.

Про результати перевірки Генпрокуратури (ГПУ) Юрій Єхануров повідомив учора на VIII з`їзді очолюваного ним Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств. Делегати з`їзду заслухали звіт про виконану роботу і провели вибори керівництва Союзу. Почесним президентом організації одноголосно було переобрано пана Єханурова.

Після закриття з`їзду Юрій Єхануров звернувся до делегатів у неформальній обстановці. "Позавчора (26 жовтня) в секретаріат президента, парламент і всі зацікавлені органи надійшли результати перевірки Генпрокуратурою діяльності Міноборони і моєї діяльності як міністра. Питань до мене немає", - заявив, зокрема, пан Єхануров.

Нагадаємо, з березня по червень прем`єр-міністр Юлія Тимошенко регулярно звинувачувала Юрія Єханурова, який на той час був міністром оборони, в неефективному використанні бюджетних коштів. На засіданні Кабміну 20 травня пані Тимошенко пообіцяла міністрові направити в Генпрокуратуру звіт голови Головного контрольно-ревізійного управління Миколи Сивульського, який проводив перевірку діяльності Міноборони. Після цього звіт ГлавКРУ був відправлений до Генпрокуратури. У червні Верховна рада задовольнила подання Кабміну про відставку пана Єханурова.

Звільнений міністр оборони звернувся до суду з позовом про незаконність своєї відставки. Головним аргументом на свою користь він називав той факт, що автором постанови про його звільнення виступила не прем`єр-міністр, як того вимагає закон "Про Кабінет міністрів", а народні депутати (Валерій Писаренко і Андрій Кожем’якін, обидва – БЮТ). Проте 9 липня окружний адміністративний суд Києва (ОАС) відмовив Юрієві Єханурову в задоволенні даного позову. 16 липня пан Єхануров продемонстрував це рішення журналістам – в ньому також стверджувалося, що інформація ГлавКРУ "не підтвердилася в ході перевірки Генеральною прокуратурою", а питання звільнення міністра оборони "носить виключно політичний характер" і не пов`язане з його виконанням обов`язків на посту міністра оборони.

Як повідомив учора керівник прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко, розмовляючи з делегатами з`їзду, пан Єхануров говорив про результати перевірки, завершеної ГПУ в червні. Ці самі результати згадувалися в процитованому Юрієм Єхануровим у липні рішенні ОАС. "Вони направлені до держорганів лише зараз, оскільки ми чекали закінчення всіх перевірок, які також проводили ГлавКРУ, Державна податкова адміністрація та інші контролюючі органи", - пояснив пан Бойченко.

Юрій Єхануров учора також повідомив, що подав апеляцію на рішення ОАС від 9 липня. "Документи знаходяться на розгляді, результат буде найближчим часом. Але якщо суд не зважиться узяти на себе відповідальність і ухвалити рішення, президент вже заявив про готовність подати мою кандидатуру на пост міністра оборони повторно", - додав колишній міністр. Нагадаємо, глава секретаріату президента Віра Ульянченко раніше вже заявляла, що після завершення всіх судових розглядів кандидатура Юрія Єханурова повторно буде запропонована президентом Віктором Ющенком на пост міністра оборони.