Під мерією Києва - пікети

Будівлю столичної мерії, де сьогодні проходить сесія Київради, пікетують близько 200 осіб, які вимагають вирішити їхні проблеми.

Як передає кореспондент УНІАН, серед пікетувальників - представники Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я, які вимагають звернути увагу на стан медицини в столиці. Вони тримають плакати з написами про те, що медики не «хабарники», не «хапуги» і не «злодії».

Також біля мерії зібрались автолюбителі, які залишились без стоянок.

Крім того, будівлю КМДА пікетують кияни, які тривалий час проживають у гуртожитках, і вимагають від влади повернути їхнє законне житло, з якого вони були тимчасово виселені з тих чи інших причин.

Також біля мерії зібрались робітники комунального підприємства «Київський зоопарк», але їхні вимоги невідомі.

Пікетувальники тримають плакати «Черновецький, ти зрадив своїх виборців!».

До них вийшов лідер однойменного блоку Віталій КЛИЧКО, якого супроводжували інші представники блоку, а також народний депутат України Кирило КУЛИКОВ. В ході спілкування з киянами В.КЛИЧКО пообіцяв, що вимагатиме внести до порядку денного сесії Київради питання щодо вказаних пікетувальниками проблем, оскільки їхні вимоги звучать вже не вперше. В.КЛИЧКО попросив представників ініціативних груп визначити по одній особі, яка зможе виступити перед депутатами. Він домовився з охороною про пропуск цих людей на сесію.