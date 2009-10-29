Чому Ющенко не прийшов у ЦВК за посвідченням

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ хоче особисто вручити чинному главі держави Віктору ЮЩЕНКУ посвідчення кандидата в президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам уповноважений представник В.ЮЩЕНКА у ЦВК Андрій ПАРУБІЙ.

«Ми сподівалися, що буде завтра засідання ЦВК (щодо розгляду реєстрації В.ЮЩЕНКА кандидатом у президенти – УНІАН). Воно відбулось сьогодні. Президент України не може коригувати свій графік, оскільки є заплановані задовго переговори і зустрічі. Тому він на робочому місці», - сказав А.ПАРУБІЙ.

Він підкреслив, що Президент не зміг прийти особисто сьогодні за посвідченням кандидата через зайнятість та, зокрема, велику кількість запланованих телефонних переговорів зі своїми зарубіжними колегами.

А.ПАРУБІЙ також повідомив, що він як уповноважений представник Президента мав розмову з В.ШАПОВАЛОМ, в якій він повідомив про бажання особисто вручити Президенту посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 жовтня, Центральна виборча комісія зареєструвала чинного главу держави В.ЮЩЕНКА кандидатом на пост Президента України.