Балога пропонує запровадити надзвичайний стан у західних областях

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА закликає владу запровадити в західних областях надзвичайний стан у зв’язку з епідемією грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

В.БАЛОГА заявив, що центральна влада з байдужістю ставиться до епідемії захворювань, яка охопила кілька західних областей країни і вже забрала кілька десятків людських життів. За його словами, до сьогодні не зроблено якихось видимих, дієвих зусиль для того, щоб встановити причини спалаху захворювань, зупинити їх подальше поширення та запобігти новим жертвам недуги.

«Місцева влада намагається якось протидіяти лихові, але без підтримки з Києва, насамперед фінансової та медичної, мало що може вдіяти. По суті, чиновники та лікарі працюють на ентузіазмі, тим часом у столиці високе начальство лише проводить прес-конференції, де розводить руками і заспокоює населення. Але всі ці порожні балачки - для легковірних, тоді як щодня загадкова хвороба кладе на лікарняні ліжка нових пацієнтів, а кількість тих, кому вже нічим не допоможеш, зростає», - сказав лідер “Єдиного Центру”.

На переконання В.БАЛОГИ, епідеміологічна обстановка на Заході України має бути сьогодні ж розглянута на спеціальному засіданні Ради національної безпеки і оборони. «Неконтрольована епідемія з численними летальними наслідками, яка сіє паніку серед людей – стовідсоткова причина негайного скликання РНБО. Одним із рішень Ради має стати запровадження в західних областях режиму надзвичайного епідеміологічного стану. Причому Президент Віктор ЮЩЕНКО має ввести в дію прийняте рішення РНБО невідкладно, а не так, як останні – із місячною затримкою», - заявив він.

Лідер “Єдиного Центру” переконаний, що Рада нацбезпеки і оборони має критично заслухати звіт міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА та Головного державного санітарного лікаря Олександра БІЛОВОЛА. “Вони, зокрема, повинні пояснити причини того, що в Україні досі немає сучасного діагностичного обладнання для швидкого і якісного встановлення причин захворювання. Тоді як, наприклад, у сусідній Росії така медична техніка дозволяє діагностувати недугу у найглухіших місцевостях”, - вважає В.БАЛОГА. Також РНБО має одержати чітку відповідь від чиновників про причини тривалого замовчування ними самого факту спалаху епідемії, коли лише кількість померлих змусила МОЗ визнати існування проблеми. Так само міністерські керівники повинні доповісти, чому вчасно не було проведено належну імунізацію населення і чому на сьогодні у нас немає вакцини для щеплень, у тому числі від свинячого грипу та інших небезпечних хвороб.

«Звісно, іншого результату, ніж повна бездіяльність, і не варто було чекати від призначення Головним державним санітарним лікарем людини не за її професійними якостями, а за належністю до близького кола нових партнерів Прем’єра зі старої кадрової обойми. На жаль, епідемія вкотре підтвердила, що високі пости в уряді роздаються як корупційна винагорода за політичні послуги», – додав лідер ЄЦ.

На думку політика, анонсована поїздка прем’єр-міністра в зону лиха з точки зору практичних наслідків буде мало результативною і створить лише піарний ефект, але не сприятиме розв`язанню проблеми. Дієвим заходом допомоги є лише якнайшвидше придбання діагностичного обладнання, вакцини та лікарських препаратів. Але для цього зовсім не обов`язково летіти в Тернопіль, бо гроші для закупівель треба шукати в Києві.

В.БАЛОГА нагадав, що “Єдиний Центр” вже ініціював звіт керівництва МОЗ у Верховній Раді. Однак гаяти час не можна, тому в цю критичну ситуацію повинен втрутитися особисто В.ЮЩЕНКО. «Щодня хвороба забирає чиюсь матір, батька чи дитину. Бездіяльність у протидії лихові – злочинна. Глава держави просто зобов`язаний особисто зайнятися вирішенням цієї проблеми», - підкреслив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні заявив, що в Україні розпочалася епідемія високо патогенного грипу A/H1N1.

“За попередніми результатами, ми констатуємо, що Україна увійшла у світову пандемічну зону, і (в країні) починається епідемія каліфорнійського грипу, або грипу A/H1N1”, - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.

Він додав, що в країні буде створено надзвичайну протиепідемічну комісію, вжито протиепідемічні, карантинні заходи. “Я буду доповідати керівництву держави про ситуацію, яка вийшла за межі епідемічного порогу. Напевно розглядатимуться питання карантизації чи подовження канікул у школах та інститутах. Ми звертатимемось до населення з рекомендаціями обмежити відвідування громадських зібрань”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр закликав населення України не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. “Люди помирали лише тому, що не зверталися вчасно до лікарів. Хворі викликали лікаря на 5-7 день хвороби, коли вже допомогти людині не можна”, - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На запитання, чи знають українські лікарі, як саме лікувати каліфорнійський грип, або грип A/H1N1, міністр запевнив, що наші медики цілком компетентні у цих питаннях. “Ми дуже активно зараз працюємо з лікарями. МОЗ затвердило протоколи лікування, що робити, як надавати допомогу”, - зазначив В.КНЯЗЕВИЧ.