Тимошенко живе на одну зарплату - декларація

Дохід кандидата у президенти Юлії Тимошенко за минулий рік склав 386 тисяч 170 гривень.

Про це свідчить її декларація, подана до ЦВК.

Усі доходи Тимошенко склала заробітна платня.

Згідно з декларацією, квартири, дачного будинку, земельної ділянки, транспортних засобів та коштів на рахунках у банку Тимошенко не має.

Як зазначається у документі, чоловік кандидата у президенти Олександр Тимошенко заробив за 2008 рік 2 мільйони 800 тисяч гривень, з яких 2 мільйони 797 тисяч склали доходи від підприємницької діяльності.

Він має квартиру площею 52,1 кв. м, гараж та інші приміщення площею 255,1 кв. м., автомобіль Тойота Прадо з двигуном об’ємом 4,0.

На утримання майна Олександр Тимошенко витратив 75 тисяч гривень.

На банківських рахунках чоловіка Тимошенко є майже 89 тисяч гривень та придбав цінних паперів на 2,5 тисячі гривень.

Українська правда