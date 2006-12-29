На Новий рік соціалісти ходять в баню та до пам`ятника Леніну

Члени парламентської фракції СПУ зустрічатимуть Новий рік у родинному колі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Соціалістичної партії України, розміщеному на партійному сайті.

Зокрема, керівник фракції СПУ у Верховній Раді України Іван БОКИЙ вважає, що "Новий рік - це домашнє свято і зустрічати його потрібно тільки вдома".

Інший член фракції Ярослав МЕНДУСЬ зазначає, що Новий рік і день народження в нього в один день. При цьому пожартував, що “соціалісти ніколи не боялися труднощів в житті".

Ще один народний депутат України Олексій МАЛИНОВСЬКИЙ повідомив, що Новий рік зустрічатиме вдома. "Потім традиційно я о пів на третю ночі йду до пам`ятника Леніну (у Черкасах), кладу квіти та п`ю шампанське", - сказав він.

За словами Юрія ЗУБКА, 31 грудня він вже багато років ходить з друзями у лазню. "Коли ми розпочали цю традицію, ще навіть не було фільму "С легким паром", - підкреслив народний депутат, додавши: "Новий рік зустрічаємо з сім`ями наших друзів по Спілці Ветеранів Афганістану. Вже багато років ми з Сергієм ЧЕРВОНОПИСЬКИМ зустрічаємо Новий рік разом. Святкувати будемо в Києві. Я думаю, виїдемо до лісу. У новорічні дні, звичайно, відвідаємо і привітаємо батьків".