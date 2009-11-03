Тігіпко: власний бізнес держави ні до чого хорошого не приведе

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що створення державної аптечної мережі лише посилить дефіцит ліків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що уряд має намір створити в країні державну аптечну мережу.

«Державі не потрібно створювати власний бізнес – це ні до чого хорошого не приведе», - сказав він.

«Нинішній дефіцит ліків в Україні - це прямий наслідок грубого втручання в аптечну торгівлю. Воно почалося рік тому, коли Кабмін прийняв постанову, яка обмежувала торгові націнки, - зауважив С.ТІГІПКО. – В результаті сотні аптек розорилися, була порушена оптова торгівля ліками. Система виявилася не готовою до зростання попиту, який був викликаний давно очікуваною епідемією грипу».

«Намагаючись впоратися з наслідками власних помилок, уряд допускає нові, ще більш серйозні. Якщо одні й ті ж органи будуть і регулювати аптечну торгівлю, і управляти державною аптечною мегамережею, то в країні нічого, окрім держаптек, не залишиться. Державна монополія на торгівлю – це крок до радянського дефіциту і безладдя», - вважає С.ТІГІПКО.