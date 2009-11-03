Тігіпко: власний бізнес держави ні до чого хорошого не приведе
Політик про державну мережу аптек
Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що створення державної аптечної мережі лише посилить дефіцит ліків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав, коментуючи заяву прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про те, що уряд має намір створити в країні державну аптечну мережу.
«Державі не потрібно створювати власний бізнес – це ні до чого хорошого не приведе», - сказав він.
«Нинішній дефіцит ліків в Україні - це прямий наслідок грубого втручання в аптечну торгівлю. Воно почалося рік тому, коли Кабмін прийняв постанову, яка обмежувала торгові націнки, - зауважив С.ТІГІПКО. – В результаті сотні аптек розорилися, була порушена оптова торгівля ліками. Система виявилася не готовою до зростання попиту, який був викликаний давно очікуваною епідемією грипу».
«Намагаючись впоратися з наслідками власних помилок, уряд допускає нові, ще більш серйозні. Якщо одні й ті ж органи будуть і регулювати аптечну торгівлю, і управляти державною аптечною мегамережею, то в країні нічого, окрім держаптек, не залишиться. Державна монополія на торгівлю – це крок до радянського дефіциту і безладдя», - вважає С.ТІГІПКО.