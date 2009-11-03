Кравчук став довіреною особою Тимошенко
16:29, 03 листопада 2009Політика
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ЦВК прийняла рішення
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК став довіреною особою кандидата у Президенти, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії одностайно.
ЦВК не знайшла у поданих Л.КРАЧУКОМ документах на реєстрацію довіреною особою помилок і встановила, що всі документи відповідають виборчому законодавству.
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