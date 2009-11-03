ЦВК оприлюднила декларацію кандидата-мільйонера

17:07, 03 листопада 2009
Політика
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Основне джерело доходів не вказане

Центральна виборча комісія оприлюднила деклараціїю про доходи кандидата у Президенти України Михайла БРОДСЬКОГО.

М.БРОДСЬКИЙ задекларував 18 млн. 604 тис. 335,73 грн. доходу у 2008 році. З цієї суми 49 тис. 190,47 доходів від дивідендів, процентів і роялті та 122 тис. 545,26 грн. заробітної плати. Про решту своїх доходів кандидат у президенти в декларації не повідомив. Крім того у власності М.БРОДСЬКОГО земельна ділянка (7940 кв. м), житловий будинок (849,8 кв. м) та автомобіль Toyota Land Cruiser .

Родина кандидата у 2008 році отримала 829 тис. 980 грн. доходу, у власності родини земельна ділянка (1934 кв. м), житловий будинок (309,6 кв. м), квартира (218,4 кв. м) та автомобіль Lexus.

Станом на 3 листопада ЦВК офіційно зареєструвала чотирнадцятьох кандидатів у Президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, О.ПАБАТА та М.БРОДСЬКОГО.

 

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