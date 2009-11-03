Тимошенко хоче, щоб Нацбанк дав мільярд уже завтра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що вже завтра Національний банк зможе надати 1 мільярд гривень для боротьби з грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Івано-Франківську, висловивши задоволення ухваленням Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік», який передбачає збільшення на 1 млрд. грн. коштів резервного фонду держбюджету для профілактики й лікування хворих на грип.

«Сподіваюся, що, враховуючи достатньо екстрену ситуацію, Президент завтра цей закон підпише, й Національний банк завтра ж його і профінансує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.