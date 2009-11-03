Рада провалила закон про відкриті списки по-бютівськи

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та міських голів».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало 173 з 436 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосувала за даний законопроект в основному фракція БЮТ, народні депутати з якої і подали на розгляд парламенту даний законопроект.

Законопроектом передбачалося запровадження відкритих списків кандидатів у депутати місцевих рад, тобто виборці могли б обирати не тільки політичну партію, але й конкретного депутата від цієї політичної сили.

Планувалося голосування за партію, але з додатком з прізвищами кандидатів. Виборець міг би позначити кандидата, якому він довіряє. Тоді б кандидати, які набрали більшу кількість голосів, б мали основні місця у списку. Водночас перша трійка списку не підпадала під голосування, тобто затверджувалася автоматично.

Також даним законопроектом передбачалося скасування норми «проти всіх», яка сьогодні існує у бюлетені.

Даним законопроектом також планувались зміни у підході до формування виборчих комісій на місцях.