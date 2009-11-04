Мер Львова написав листа кандидатам у президенти

Мер Львова Андрій САДОВИЙ сьогодні звернувся до лідерів політичних сил, кандидатів на посаду Президента України із відкритим листом, в якому міститься заклик перерахувати частину виборчих фондів на придбання сучасної вірусологічної та мікробіологічної лабораторій.

Текст листа передала УНІАН прес-служба Львівської міської ради.

У листі А.САДОВИЙ зазначає, що епідемія грипу оголила серед інших таку проблему, як брак діагностичного обладнання для швидкого визначення причин захворювання. За його словами, у сусідній Польщі сучасні лабораторії для діагностики походження вірусів держава облаштувала у кожному воєводському місті.

“Враховуючи, що Кабінет міністрів України на три тижні заборонив проведення масових заходів, звертаюсь до вас з проханням перерахувати частину виборчих фондів на придбання сучасної вірусологічної та мікробіологічної лабораторії. За попередньою інформацією вартість такої лабораторії становить 1 млн. 200 тис. євро. Львівська міська рада готова розмістити та обслуговувати цю лабораторію в найбільшій лікарні Західної України – Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Така лабораторія могла б використовуватись як базова для Західної України”, - йдеться у листі.