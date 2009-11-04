Наливайченко каже, що давно попереджав Тимошенко про загрозу

Для глави СБУ пандемія А/H1N1 в Україні не стала громом серед ясного неба. Валентин Наливайченко стверджує, що ще за півтора тижні попереджував уряд про небезпеку, що насувається. Про це він розповів в інтерв`ю газеті “Сегодня”.

«Ще 20 жовтня, тобто практично за півтора тижні до офіційного визнання пандемії, ми письмово, за моїм підписом, інформували Кабмін, РНБО про загрозу надзвичайно небезпечної ситуації. Виклали своє бачення її можливого розвитку. Підкреслювали, невживання оперативних і ефективних заходів може спричинити найсерйозніші наслідки», - говорить Наливайченко

На запитання, чи може в країні бути запроваджено надзвичайний стан, голова СБУ відповів: «Дуже б не хотілося...»