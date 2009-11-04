Противсіх приніс у ЦВК 2,5 мільйона

Василь ПРОТИВСІХ вніс до Центральної виборчої комісії грошову заставу у розмірі 2,5 млн. грн. для участі у виборах Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

Як зазначили у прес-службі, В.ПРОТИВСІХ подав у ЦВК квитанцію про внесення грошової застави вчора ввечері.

Крім того, у Центрвиборчкомі повідомили, що найближчим часом документи на реєстрацію кандидатами у президенти України здадуть голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ та лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора В.ПРОТИВСІХ подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти України .

В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.

В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.