Противсіх приніс у ЦВК 2,5 мільйона
Квитанцію приніс учора ввечері
Василь ПРОТИВСІХ вніс до Центральної виборчої комісії грошову заставу у розмірі 2,5 млн. грн. для участі у виборах Президента України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.
Як зазначили у прес-службі, В.ПРОТИВСІХ подав у ЦВК квитанцію про внесення грошової застави вчора ввечері.
Крім того, у Центрвиборчкомі повідомили, що найближчим часом документи на реєстрацію кандидатами у президенти України здадуть голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ та лідер Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, учора В.ПРОТИВСІХ подав до ЦВК документи на реєстрацію кандидатом у президенти України .
В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорту 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК.
В.ПРОТИВСІХ є президентом Івано-Франківської торгово-промислової палати.