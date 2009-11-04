Литвин - фракції БЮТ: ви організували епідемію грипу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН звинуватив Блок Юлії Тимошенко в ситуації, що склалася в Україні з епідемією грипу. Про це голова ВР заявив на засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні народний депутат України з фракції БЮТ Володимир БОНДАРЕНКО почав із свого робочого місця звинувачувати В.ЛИТВИНА у тому, що він не надає депутатам з БЮТ слова для репліки. У відповідь В.ЛИТВИН зазначив, що з відповіддю на звинувачення, які лунали в залі щодо ситуації з фінансуванням заходів по запобіганню грипу виступив народний депутат України Олег ЛЯШКО, тому недоцільно ще давати комусь слово для репліки.

В.БОНДАРЕНКО продовжував кричати, і В.ЛИТВИН попросив керівництво фракції БЮТ зреагувати на цю ситуацію. Крик продовжувався, і тоді В.ЛИТВИН сказав, звертаючись до фракції БЮТ: «Ви організували епідемію грипу, щоб не нести відповідальність за те, що не опалюються будинки, школи, вузи, дитячі установи». При цьому він додав: «Будете працювати самостійно зі своїм урядом».