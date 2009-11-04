Стойко порівняв Тимошенко з Уго Чавесом

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Іван СТОЙКО наголошує, що глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО знала про початок епідемії грипу, проводячи з’їзд на Майдані Незалежності в Києві.

Про це йдеться у заяві І.СТОЙКА, розміщеній на офіційному сайті кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА.

«На Тернопільщині вже 21 жовтня було оголошено карантин. Тому не знати цього було неможливо. ТИМОШЕНКО всупереч здоровому глузду зібрала Майдан. Мене дивує те, що вона свідомо знехтувала здоров’ям людей», - зазначив І.СТОЙКО.

При цьому він переконаний, що Ю.ТИМОШЕНКО “виголошує неправду про те, що, мовляв, уряд бореться з недугою, намагаючись прикрити свою провину”.

«Глава Кабміну не вміє керувати ситуацією і виступає цинічним популістом. Вона, як Уго ЧАВЕС, який звинуватив усіх венесуельців у відсутності води, заявила про те, що кожен власноруч може пошити маски - це найвища міра цинізму», - вважає народний депутат.

І.СТОЙКО повідомив, що в п’ятницю він подаватиме депутатський запит з вимогою про те, щоб Ю.ТИМОШЕНКО визнала неправдивість оприлюдненої з власних уст статистики та припинила спекуляції на людській біді.