Губернатори погиркались із Тимошенко
12:55, 04 листопада 2009Політика
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Інцидент під час селектора
|Валерій АСАДЧЕВ
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.АСАДЧЕВ і Б.СИЛЕНКОВ висловили сьогодні на селекторній нараді з питань запобігання епідемії грипу, що проходить під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
«Те, що ми проводимо цей селектор, - це тільки нагнітає ситуацію. Ми цю інфекцію розносимо по всій країні. Юлія Володимирівна, ми не лікарі, тому хай лікуванням займаються лікарі, а не політики», - сказав В.АСАДЧЕВ.
|Борис СІЛЕНКОВ
Коли губернатор Херсонської області Б.СИЛЕНКОВ приступив до доповіді про ситуацію з розповсюдженням грипу у своєму регіоні, він почав зі слів: «Ви добре знаєте, що ситуація в області керована і стабільна. Доповідь закінчена. Я теж очолюю штаб Віктора ЮЩЕНКА».
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