Губернатори погиркались із Тимошенко

Голови Полтавської і Херсонської обласних державних адміністрацій Валерій АСАДЧЕВ і Борис СИЛЕНКОВ вважають, що проведення селекторних нарад з приводу грипу сприяє виникненню паніки серед населення.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.АСАДЧЕВ і Б.СИЛЕНКОВ висловили сьогодні на селекторній нараді з питань запобігання епідемії грипу, що проходить під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

«Те, що ми проводимо цей селектор, - це тільки нагнітає ситуацію. Ми цю інфекцію розносимо по всій країні. Юлія Володимирівна, ми не лікарі, тому хай лікуванням займаються лікарі, а не політики», - сказав В.АСАДЧЕВ.

У відповідь на це Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Пан АСАДЧЕВ очолює штаб кандидата в Президенти ЮЩЕНКА і одержав завдання розвалювати роботу. Це я розумію і віддаю собі повний звіт у тому що відбувається. Припиніть, будь ласка, розвалювати державу».

Коли губернатор Херсонської області Б.СИЛЕНКОВ приступив до доповіді про ситуацію з розповсюдженням грипу у своєму регіоні, він почав зі слів: «Ви добре знаєте, що ситуація в області керована і стабільна. Доповідь закінчена. Я теж очолюю штаб Віктора ЮЩЕНКА».