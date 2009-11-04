Тимошенко дозволить купувати ліки без тендерів

Уряд надасть право головам облдержадміністрацій та мерам міст закуповувати медикаменти, необхідні для боротьби з епідемією грипу, без проведення тендерів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час селекторної наради з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з цією метою уряд сьогодні на своєму засіданні відкоригує постанову щодо використання коштів для подолання епідемії грипу.

«Сьогодні уряд відкоригує постанову і надасть право обласним державним адміністраціям, АР Крим, Києву, Севастополю закуповувати за рахунок цих фінансових ресурсів медикаменти і все, що потрібно для подолання поширення інфекції, без тендерів, але з контролем Міністерства економіки за цінами, які пропонуються», - сказала вона.

Прем’єр зазначила, що усі необхідні погодження з процедури закупівлі ліків у Міністерстві економіки та Міністерстві охорони здоров’я мусять проходити протягом години.

«Я звертаюся до Міністерства економіки та Міністерства охорони здоров’я на жодну годину не затримувати затвердження цін. Якщо у когось буде лежати на затвердженні ціна більше ніж одну годину – просто будуть звільнятися з посади», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО. Глава уряду додала, що у разі закупівлі медикаментів за цінами, нижчими за оптові, ніякого узгодження з міністерствами не потрібно.