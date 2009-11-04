У Тимошенко впевнені, що підвищення соцстандартів можна ігнорувати

Непідвищення мінімальних пенсій і зарплат з 1 листопада цього року, відповідно до прийнятого ВР закону «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати», не є порушенням закону, оскільки на сьогодні не внесені відповідні зміни до Державного бюджету України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні в коментарі журналістам.

«Це не є порушенням закону, оскільки для того, щоб були здійснені необхідні виплати громадянам України, згідно з цим законом, у законі про Держбюджет мають бути передбачені додаткові витрати для забезпечення вказаних виплат. Інакше ні Міністерство праці і соцполітики, ні інші органи, до компетенції яких це відноситься, не можуть провести відповідні виплати у зв`язку з тим, що витрати Держбюджету для цього не передбачені», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр також підкреслив, що виконання закону про підвищення соцстандартів вимагає внесення змін не тільки до Держбюджету на поточний рік, а й до проекту Держбюджету на 2010 рік. «Це визнають і самі депутати, оскільки не випадково лідери основних фракцій заявили про те, що вони мають намір поставити це питання на порядок денний і внести відповідні зміни», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата: з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

25 жовтня було обнародувано заяву Міжнародного валютного фонду, в якому МВФ висловив сподівання, що цей закон буде ветований Президентом України.

30 жовтня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Закон України «про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».