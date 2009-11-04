Від Яценюка пішов керівник обласного штабу

Керівник Львівського обласного штабу кандидата на пост Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА Олександр ГАНУЩИН пішов із посади і вийшов з виборчого процесу у зв’язку з незгодою з “проросійським” курсом кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГАНУЩИН заявив сьогодні, 4 листопада, на прес-конференції у Львові.

О.ГАНУЩИН заявив, що у передвиборчій програмі А.ЯЦЕНЮКА „Новий курс” закладена „неперспективна євразійська політико-економічна модель”.

Як сказав О.ГАНУЩИН, на початку цього року він щиро повірив у модерний проект А.ЯЦЕНЮКА. „Я всією душею повірив у цю ідею і добровільно склав з себе повноваження заступника голови Львівської ОДА – керівника апарату обласної адміністрації. Але зараз проект 17-ти викликів України виродився. Програма „Новий курс” кардинально різниться з тезами, викладеними у 17-ти викликах. Ця програма передбачає залежність України від Росії та інших країн, що входили до складу СРСР”, – наголосив О.ГАНУЩИН.

Він підкреслив, що так зване обговорення програми „Новий курс” з керівниками обласних штабів перетворилося у звичайнісінькій „одобрямс”. „Я мав жорсткі дебати з А.ЯЦЕНЮКОМ, але коли тебе не чують, тоді немає про що говорити. Багато людей з інших регіонів не поділяють таку зміну курсу та програмних засад, але в силу різних обставин готові миритися”, – каже О.ГАНУЩИН.

У заяві О.ГАНУЩИНА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, зокрема, зазначається: “Наприкінці 2008 року і впродовж першої половини 2009-го мені і багатьом громадянам України здавалося, що Арсеній ЯЦЕНЮК може стати лідером нового покоління і тієї третьої сили, яка здатна взяти на себе відповідальність за стан у країні. Особливо імпонували сміливі тези, викладені у 17-ти викликах за 17-ть років незалежності України. Багато хто повірив і у те, що курс молодого перспективного політика буде продовженням, а сам Арсеній ЯЦЕНЮК - спадкоємцем Віктора ЮЩЕНКА на посаді Президента України”.

Однак, заявляє колишній керівник штабу, сьогодні А.ЯЦЕНЮК “кардинально відійшов від принципів, задекларованих на старті претензій на крісло глави держави, не кажучи вже про позиції, сповідувані ним на посаді міністра закордонних справ України”.

“Сьогодні мені гірко визнати, що проект нової України європейського взірця виродився в одну з неперспективних євразійських політико-економічних моделей, - зазначає О.ГАНУЩИН. - Він переродився у програму «Новий курс» кандидата у Президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА, де національна ідея підмінена східноєвропейським проектом інтеграції, що передбачає якомога більшу взаємозалежність України з Росією та іншими країнами, що донедавна входили до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Та й способи впровадження модернізації України, закладені у програмі А.ЯЦЕНЮКА, чомусь - за дивним збігом історичних обставин - дуже нагадують радянські підходи, які домінували на 1/6 частині земної кулі у першій половині 20 століття”.

На “глибоке переконання” О.ГАНУЩИНА, “сьогоднішній рух за напрямком, визначеним «Новим курсом», не відповідає національним інтересам України. Саме тому, з огляду на подані тут міркування, я прийняв рішення про вихід з виборчого процесу у статусі керівника Львівського обласного штабу кандидата у президенти України А.ЯЦЕНЮКА”.