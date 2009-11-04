Тимошенко просить команду Черновецького працювати далі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Міністерство охорони здоров’я України підтверджує наявність вірусу “каліфорнійського” грипу у померлої в Києві людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на селекторній нараді.

«Я тільки що почула від міністра охорони здоров’я, що це є офіційно підтвердженим, що є одна людина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, глава уряду підкреслила, що заходи, які здійснює київська міська влада, є масштабними і виправданими. «І я просила би, щоб у такій динаміці, які ви розпочали, щоб ви і далі, аж до того моменту, коли в Україні буде завершена небезпека розповсюдження інфекції, працювали», - звернулась глава уряду до київської міської влади.