Януковичу нашиють масок у Китаї

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє завезти з Китаю 20 млн. масок, а також закупляти за рахунок свого виборчого фонду ліки, які безкоштовно передаватимуться населенню для протидії епідемії грипу та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на брифінгу у Вінниці.

«Днями ми посилаємо до Китаю великий літак, який повинен привезти в Україну близько 20 млн. пов’язок, які будуть безкоштовно передані в регіони», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів задіяла благодійний рахунок, а також його особистий рахунок як кандидата в Президенти України для того, щоб надавати допомогу у боротьбі з епідемією грипу й ГРВІ. «Ці кошти підуть на закупівлю пов’язок, ліків, які будуть передаватися місцевій владі, регіональним осередкам нашої партії, аптекам для безкоштовного забезпечення ними населення», - зазначив лідер Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що «інші кандидати в президенти теж зобов’язані допомагати людям у цей складний час. Не витрачати кошти на агітацію, а спрямувати їх на допомогу людям», - сказав лідер ПР.