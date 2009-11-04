Наливайко: щодо дитячого Євробачення розглядається кілька варіантів

Кабінет міністрів України у найближчі день-два визначиться щодо проведення дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив виконуючий обов’язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Олег НАЛИВАЙКО сьогодні журналістам.

За його словами, розглядається варіант або переносу проведення дитячого Євробачення на більш пізній час у зв’язку з епідемічною ситуацією в Україні, або проведення конкурсу у визначений час без глядачів. Можливий також варіант проведення його з урахуванням побажань представників Всесвітньої організації здоров`я - з посиленим профілактичним режимом.

За словами О.НАЛИВАЙКА у будь-якому разі рішення буде прийнято після того, як будуть проведені консультації Міністерства охорони здоров’я України з місією Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка зараз працює в Україні.

При цьому О.НАЛИВАЙКО зазначив, що процес підготовки до конкурсу триває у запланованому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК повідомив, що Україна готова до проведення в середині листопада дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» у Києві. За його словами, зі стабілізаційного фонду було виділено 15 млн. грн. на проведення дитячого «Євробачення». Зі свого боку, президент Національної телекомпанії України Василь ІЛАЩУК повідомив, що урочисте відкриття конкурсу відбудеться 16 листопада в Українському домі, а фінальний концерт дитячого «Євробачення-2009» пройде 21 листопада на сцені київського Палацу спорту. В.ІЛАЩУК розповів, що в конкурсі візьмуть участь представники 13 країн.

30 жовтня в 9-ти областях України уряд оголосив карантин у зв’язку з епідемією ГРВІ та грипу - у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Хмельницькій та Вінницькій.

Станом на 4 листопада в Україні лабораторно підтверджено 17 випадків захворювання людей на грип А/Н1N1, в тому числі і в Києві. Як повідомила на прес-конференції у МОЗ України перший заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА, у попередні роки за добу фіксували 25-30 тисяч випадків захворювань на ГРВІ, натомість нині за добу реєструють по 70-80 тисяч випадків застудних хвороб. За її словами, на сьогодні в цілому по Україні кількість людей, що захворіли на грип та ГРВІ, – близько 478 тисяч.

Водночас сьогодні, 4 листопада, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявив, що проведення масових акцій і заходів в областях України, де не введено карантин, не заборонено. Таким чином, уточнив міністр, на сьогоднішній день немає жодних сумнівів, що в Києві може проводитися дитячий конкурс «Євробачення», а також футбольні матчі в тих областях, де карантин не введено.