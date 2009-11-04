«Свинячий» грип добрався до армії
15:50, 04 листопада 2009Політика
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Вірус виявили у 4 військовослужбовців
Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що на даний момент в Україні зареєстровано 3967 хворих на вірусні захворювання серед військовослужбовців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час зустрічі з керівниками збройних формувань.
Серед цієї кількості хворих – у 190 виявлено пневмонію і в 4 - вірус штаму A/H1N1. У зв’язку з чим В.ЮЩЕНКО закликав керівництво Міноборони провести негайні консультації з керівництвом Міністерства охорони здоров’я та інших медичних закладів для проведення ефективного лікування військових.
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