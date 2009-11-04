Полтавський губернатор боїться, що у Києві почнеться паніка

У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА заявляють, що керівником виборчого штабу В.ЮЩЕНКА в Полтавській області є не губернатор області Валерій АСАДЧЕВ, а заступник голови Полтавської обласної ради Петро ВОРОНА, який призначений на цю посаду 21 жовтня 2009 року.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті кандидата у президенти В.ЮЩЕНКА з приводу сьогоднішніх слів прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на селекторній нараді з питань запобігання епідемії грипу, що «В.АСАДЧЕВ очолює штаб кандидата в Президенти В.ЮЩЕНКА і одержав завдання розвалювати роботу».

У свою чергу В.АСАДЧЕВ у коментарі зазначив: «Я не маю ніякого відношення до штабу». Водночас він звернув увагу на те, що декілька разів просив прем’єр-міністра не спекулювати на темі епідемії.

«Говорити зараз мають тільки лікарі, всі інші повинні спокійно забезпечити їх нормальну роботу. Я про це сказав Юлії Володимирівні на минулій селекторній нараді, без камер. Я тоді сів за стіл і сказав: повинні цим займатися лікарі, політики повинні відійти», - заявив В.АСАДЧЕВ.

«Це ж відверта піар-акція. Як може прем’єр-міністр розповідати, як лікуватись? Це не її справа. Вона повинна забезпечити безперебійну роботу всієї лікарняної галузі, чого до сьогоднішнього дня не забезпечено», - наголосив губернатор Полтавщини.

Bін також додав, що «інформація, що в Києві свинячий грип, може привести до паніки в місті. Це як інфекція, яку розносять по тілу всієї країни».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на селекторній нараді з питань запобігання епідемії грипу, що проходила під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО, голови Полтавської і Херсонської обласних державних адміністрацій Валерій АСАДЧЕВ і Борис СІЛЕНКОВ заявили, що вважають, що проведення таких нарад з приводу грипу сприяє виникненню паніки серед населення.

«Те, що ми проводимо цей селектор, - це тільки нагнітає ситуацію. Ми цю інфекцію розносимо по всій країні. Юлія Володимирівна, ми не лікарі, тому хай лікуванням займаються лікарі, а не політики», - зокрема, сказав В.АСАДЧЕВ.

У відповідь на це Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Пан АСАДЧЕВ очолює штаб кандидата в Президенти ЮЩЕНКА і одержав завдання розвалювати роботу. Це я розумію і віддаю собі повний звіт у тому що відбувається. Припиніть, будь ласка, розвалювати державу».