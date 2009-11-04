Ющенко - військовим: ми повинні знати вірус в обличчя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає військовослужбовців вжити максимальних заходів із запобігання поширенню грипу у військових частинах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками збройних формувань.

Президент закликав їх вжити заходів для максимальної ізоляції військовослужбовців з метою запобігти поширенню грипу.

«Максимальна ізоляція, максимальне роз’єднання людей… Жодного публічного заходу не можна проводити», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він закликає військових забезпечити ефективне тестування на наявність вірусу грипу. «Ми повинні знати вірус в обличчя», - сказав глав держави.

Крім того, він закликав керівників збройних формувань провести максимальну кількість профілактичних і лікувальних заходів.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що на сьогодні, зокрема, після отримання міжнародної допомоги в Україні є все необхідне для проведення ефективного лікування хворих на грип.

Крім цього, він закликав керівництво військових відомств надати інформацію, скільки ліків, захисних масок, рукавичок необхідно армії для ефективної боротьби з вірусом. Зокрема, він попросив скласти перелік цих засобів і до вечора сьогоднішнього дня скерувати його у Секретаріат Президента.

В.ЮЩЕНКО також закликав військових надавати у разі необхідності допомогу цивільним у боротьбі з грипом.