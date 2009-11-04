Тимошенко у Львові зустріла літак з «Таміфлю»

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у Львові зустрічала літак зі Швейцарії, який доставив в нашу державу 200 тис. упаковок препарату "Таміфлю".

Як повідомила УНІАН прес-секретар прем’єр-міністра Марина СОРОКА, Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою у Львові.

"Юлія ТИМОШЕНКО зустрічала у Львові вантажний літак із Базеля (Швейцарія), який доставив 200 тисяч упаковок "Таміфлю". Цей препарат буде розподілений серед всіх регіонів, але найперше – серед областей, в який оголошено епідемію", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, глава уряду привезла до трьох областей – Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської – медичне устаткування та обладнання.