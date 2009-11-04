Ющенко - Кабміну: працюємо, як сліпі кошенята

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає безпорадними дії уряду, спрямовані на подолання епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час наради з керівництвом Міністерства охорони здоров’я.

За словами Президента, дії уряду з подолання розповсюдження грипу є безпорадними.

«Уряд не був готовий до такого розвитку подій», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що пандемія «каліфорнійського» грипу у світі розпочалася вже давно, і свого часу Всесвітня організація охорони здоров’я надала найвищий рівень небезпеки цій епідемії. За словами В.ЮЩЕНКА, таким чином ВООЗ надала сигнал усім країнам бути готовими до боротьби з вірусом.

Президент нагадав, що в квітні цього року він офіційно звертався до Кабінету міністрів із закликом вжити всіх превентивних заходів, аби не допустити розповсюдження грипу на території України. «Якби це було зроблено, ми б мали інший рівень підготовки», - вважає В.ЮЩЕНКО. Однак, за його словами, Кабмін не взяв до уваги його рекомендації, і вже у жовтні виявилось, що в Україні недостатня кількість захисних масок, взагалі немає тестових систем для виявлення грипу А/H1N1.

«Працюємо, як сліпі кошенята», - сказав В.ЮЩЕНКО.