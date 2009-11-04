Ющенко - Кабміну: працюємо, як сліпі кошенята
Президент нагадав про своє звернення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає безпорадними дії уряду, спрямовані на подолання епідемії грипу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час наради з керівництвом Міністерства охорони здоров’я.
За словами Президента, дії уряду з подолання розповсюдження грипу є безпорадними.
«Уряд не був готовий до такого розвитку подій», - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він нагадав, що пандемія «каліфорнійського» грипу у світі розпочалася вже давно, і свого часу Всесвітня організація охорони здоров’я надала найвищий рівень небезпеки цій епідемії. За словами В.ЮЩЕНКА, таким чином ВООЗ надала сигнал усім країнам бути готовими до боротьби з вірусом.
Президент нагадав, що в квітні цього року він офіційно звертався до Кабінету міністрів із закликом вжити всіх превентивних заходів, аби не допустити розповсюдження грипу на території України. «Якби це було зроблено, ми б мали інший рівень підготовки», - вважає В.ЮЩЕНКО. Однак, за його словами, Кабмін не взяв до уваги його рекомендації, і вже у жовтні виявилось, що в Україні недостатня кількість захисних масок, взагалі немає тестових систем для виявлення грипу А/H1N1.
«Працюємо, як сліпі кошенята», - сказав В.ЮЩЕНКО.