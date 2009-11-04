ВООЗ похвалила Тимошенко за боротьбу з епідемію
20:10, 04 листопада 2009Політика
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Заходи, що їх вживає Кабмін, розумні
Заходи, які вживає український уряд в боротьбі з епідемією грипу, цілком розумні.
Про це заявив у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) у Женеві представник ВООЗ Грегорі ХАРТЛ, передає РБК-Україна з посиланням на Assosiated Press.
"Закриваючи школи і відміняючи масові збори на ранніх етапах епідемії, ви зможете уповільнити розповсюдження вірусу", - зазначив Г.ХАРТЛ, додавши, що поки що має в своєму розпорядженні лише одне підтвердження про смерть в Україні від «каліфорнійського» грипу.
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