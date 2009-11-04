Ющенко залучив військових до антиепідемічних дій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив керівникам збройних формувань посилити координацію з Міністерством охорони здоров’я, головним державним санітарним лікарем, провести предметні консультації щодо профілактичних заходів, якими є насамперед вакцинація від сезонного грипу.

Як повідомили УНІАН Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, таке доручення В.ЮЩЕНКО дав за підсумками зустрічі з першим заступником міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ, командувачем внутрішніх військ МВС України Олександром КІХТЕНКОМ, головою Державної прикордонної служби Миколою ЛИТВИНОМ, головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Миколою МАЛЬКОВИМ.

На зустрічі йшлося про виконання рішення РНБО щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху пандемічного грипу в Україні. Насамперед були обговорені можливості надання допомоги цивільному населенню в ліквідації наслідків пандемічного грипу.

Як доповів В.ІВАЩЕНКО, на виконання указу Президента Міністерство оборони України виділило 16 рентгеномобілів, понад 1 тис. кв. м марлі для пошиття пов`язок, причому додатково планується видати ще 2,5 тис. кв. м. Крім того, до 30 бригад лікарів із Військово-медичних клінічних центрів та військових госпіталів Західного, Південного, Північного, Центрального і Кримського регіонів з необхідним медичним оснащенням підготовлено для відправлення у населені пункти (переважно сільської місцевості). Міністерство має можливість залучити до 5 пересувних флюорографічних установок, пересувні польові медичні лабораторії, надати можливості для лікування у Військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях, де для лікування хворих буде додатково розгорнуто 2 тис. ліжок. Також Міністерство може надати у використання санітарний літак «Віта» (Ан-26) та санітарний вертоліт (Мі-8) для евакуації хворих у випадках необхідності надання екстреної спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги та лікування у військово-лікувальних закладах МО та лікувальних закладах МОЗ.

М.ЛИТВИН запевнив главу держави, що на виконання указу приведено у готовність до роботи в умовах пандемії грипу систему охорони здоров`я Держприкордонслужби. Клінічні госпіталі та медико-санітарні частини переведені на семиденний режим функціонування із цілодобовим чергуванням медичних працівників у прикордонних підрозділах, створені позаштатні лікарські бригади з готовністю виїзду для надання невідкладної медичної допомоги; проводяться карантинні заходи. Він наголосив на тому, що у пунктах пропуску через державний кордон весь особовий склад змін прикордонних нарядів забезпечено засобами індивідуального захисту. Також визначено додаткові завдання щодо порядку дій у разі виявлення на кордоні осіб із зовнішніми ознаками хвороби.

За інформацією керівника Держприкордонслужби, лише на 2 пунктах пропуску (на українсько-словацькій ділянці державного кордону) обмежено рух пішоходів через оголошену в окремих регіонах України епідемію грипу.