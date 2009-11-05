До Ющенка приїздить Лукашенко

5-6 листопада 2009 року на запрошення Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбудеться офіційний візит в Україну Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА.

Як повідомляє офіційний сайт Президента України, заплановані зустрічі О.ЛУКАШЕНКА з В.ЮЩЕНКОМ, прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ.

Програмою візиту передбачено відкриття Центру білоруської мови і культури на базі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та закладання пам’ятного каменю на місці будівництва в майбутньому пам’ятника видатному білоруському письменнику Володимиру Короткевичу.

Під час візиту будуть обговорюватися актуальні питання двосторонніх відносин України та Білорусі, взаємодія країн на напрямку реалізації проектів у рамках Ініціативи ЄС «Східне партнерство», а також буде підписана низка двосторонніх документів.

Очікується, що одним з основних результатів візиту стане розблокування процесу завершення договірно-правового оформлення українсько-білоруського державного кордону.

За результатами візиту буде ухвалене спільне Комюніке глав держав.