Тимошенко полетіла до Чернівців

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з робочою поїздкою до Чернівців.

Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати обласну дитячу клінічну лікарню.

Після цього в Чернівецькій обласній державній адміністрації прем`єр-міністр проведе нараду з питань боротьби з епідемією грипу.

Після обіду Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.