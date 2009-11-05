Тимошенко полетіла до Чернівців
09:48, 05 листопада 2009Політика
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Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вилетіла з робочою поїздкою до Чернівців.
Як передає кореспондент УНІАН, під час поїздки Ю.ТИМОШЕНКО планує відвідати обласну дитячу клінічну лікарню.
Після цього в Чернівецькій обласній державній адміністрації прем`єр-міністр проведе нараду з питань боротьби з епідемією грипу.
Після обіду Ю.ТИМОШЕНКО планує повернутися до Києва.
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