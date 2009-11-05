Літак з Тимошенко більш як півгодини не одержував дозволу на посадку

Сьогодні в аеропорту Чернівців через складні погодні умови виникли проблеми з посадкою літака Як-40 з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО на борту.

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернівцях випав сніг, і в районі аеропорту виник туман, що, за словами співробітників аеропорту, й ускладнило посадку.

Літак Ю.ТИМОШЕНКО не одержував дозволу на посадку більш як півгодини, проте приблизно об 11.40 йому вдалося вдало приземлитися на злітну смугу аеропорту.