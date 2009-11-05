Літак з Тимошенко більш як півгодини не одержував дозволу на посадку
11:54, 05 листопада 2009Політика
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Через складні погодні умови
Сьогодні в аеропорту Чернівців через складні погодні умови виникли проблеми з посадкою літака Як-40 з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО на борту.
Як передає кореспондент УНІАН, у Чернівцях випав сніг, і в районі аеропорту виник туман, що, за словами співробітників аеропорту, й ускладнило посадку.
Літак Ю.ТИМОШЕНКО не одержував дозволу на посадку більш як півгодини, проте приблизно об 11.40 йому вдалося вдало приземлитися на злітну смугу аеропорту.
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