Лавринович погрожує знімати голови, бо нардепам дме з кондиціонерів

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ, який зараз веде пленарне засідання, дав доручення керуючому справами ВР вирішити ситуацію щодо температурного режиму в сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено у відповідь на звернення народного депутата Юрія КАРМАЗІНА (фракція НУ-НС), який заявив, що фракція залишить робочі місця, якщо не буде виключено кондиціонер, який подає холодне повітря в сесійну залу.

Перший віце-спікер зазначив, що вже були звернення з цього приводу, оскільки працювати в ситуації, коли дме холодне повітря з кондиціонеру, неможливо.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що з цього питання уже було дане доручення представникам Апарату ВР, які займаються даними питаннями. Він зазначив, що в разі, якщо не будуть усунуті дані проблеми, ці питання вирішуватиме інший керуючий справами парламенту.

Між тим, за даними УНІАН, не тільки в сесійній залі, але й у ложі преси досить холодно і інколи відчувається, як холодне повітря пронизує наскрізь.