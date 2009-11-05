Тимошенко: грип в Україну прийшов з Європи
14:24, 05 листопада 2009Політика
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У ЄС померли 250 осіб
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що епідемія грипу прийшла в Україну з країн Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді в Чернівецькій облдержадміністрації з питань боротьби з епідемією грипу.
«Чому західні області у нас опинилися в найбільш складній ситуації – тому що на момент, коли у нас починалася епідемія, в країнах – членах ЄС вже від встановленого грипу A/H1N1 померли 250 осіб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона підкреслила, що в сусідніх з Україною країнах спалахи грипу почалися раніше, ніж в Україні. «Тому постраждали західні регіони», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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